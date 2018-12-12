رياضة | وكيل أعمال لاعب وادي دجلة يكشف كواليس مفاوضات ناسيونال ماديرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل أعمال لاعب وادي دجلة يكشف كواليس مفاوضات ناسيونال ماديرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مهاب مراد وكيل أعمال كريم ممدوح لاعب وادي دجلة عن مفاوضات ناسيونال ماديرا البرتغالي مع اللاعب في الفترة الماضية. وقال مهاب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "المفاوضات بدات من الانتقالات الصيفية الماضية وليست حديثة". وتابع: "وصلنا لاتفاق مع وادي دجلة قبل غلق باب الانتقالات الماضية ولكن الأمور توقفت بسبب عدم الحصول على تصريح السفر لإجراء الفحص الطبي للاعب". وأضاف مهاب: "المفاوضات مستمرة بين وادي دجلة وناسيونال ماديرا حاليًا، إدارة النادي لديها رغبة في رحيل اللاعب خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

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