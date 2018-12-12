رياضة | أجيري يطالب الجبلاية بتوفير ملابس المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يطالب الجبلاية بتوفير ملابس المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من عدم توافر الملابس الخاصة بالفراعنة قبل نهائيات الأمم الإفريقية.

أجيري يطالب الجبلاية بتوفير ملابس المنتخب

وطلب أجيري من هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، خلال الجلسة التي جمعتهما بالساعات الماضية، بضرورة توفير قمصان المنتخب قبل بداية مارس المقبل.

وكان مسؤولو الجبلاية أكدوا في وقت سابق أن هناك عجز في ملابس الفراعنة، بسبب توزيعها على الأقارب والأصدقاء عقب التأهل لنهائيات كأس العالم الماضية.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، منتصف مارس المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

وكان المنتخب الوطني، صعد إلى نهائيات الإمم الإفريقية برفقة المنتخب التونسي، لتصدرهما المجموعة قبل نهاية التصفيات بجولتين.