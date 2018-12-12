رياضة | تعرف على الأندية المتأهلة لدور الثمانية بكأس زايد للأندية الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الأندية المتأهلة لدور الثمانية بكأس زايد للأندية الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق الرجاء البيضاوي المغربي إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد فوزه على فريق الإسماعيلي المصري في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وذلك بركلات الترجيح بنتيجة (4 – 2)، بعدما تعادل الفريقين في شوطي المباراة بدون أهداف، وسبق وأن تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب والذي أقيم مؤخراً في مدينة الاسماعيلية المصرية.

وبذلك تختتم مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث تأهل إلى دور ربع النهائي أندية، النجم الساحلي التونسي والوصل الإماراتي والهلال السعودي ومولودية الجزائر الجزائري والاتحاد السكندري المصري والأهلي السعودي والمريخ السوداني، بالإضافة إلى الرجاء البيضاوي المغربي، ومن المنتظر أن يجرى الاتحاد العربي لكرة القدم قرعة دور الثمانية منتصف الأسبوع القادم.