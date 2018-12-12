رياضة | أهداف مباراة - برشلونة 1 × 1 توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - برشلونة 1 × 1 توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سموحة - x

17:00 - الاتحاد السكندري إنبي - x

19:30 - النجوم

فيكتوريا بلزن - التشيك - x

19:55 - روما - إيطاليا ريال مدريد - أسبانيا - x

19:55 - سسكا موسكو - روسيا أياكس أمستردام - هولندا - x

22:00 - بايرن ميونيخ - ألمانيا بنفيكا - البرتغال - x

22:00 - آيك أثينا - اليونان يونج بويز - سويسرا - x

22:00 - يوفنتوس - إيطاليا مانشستر سيتي - إنجلترا - x

22:00 - هوفنهايم - ألمانيا شاختار دونيتسك - أوكرانيا - x

22:00 - ليون - فرنسا فالنسيا - أسبانيا - x

22:00 - مانشستر يونايتد - إنجلترا

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