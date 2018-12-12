رياضة | بعد هدفه الحاسم في نابولي.. الصحف الإنجليزية تتحدث عن محمد صلاح "الذي لا يقدر بثمن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدفه الحاسم في نابولي.. الصحف الإنجليزية تتحدث عن محمد صلاح "الذي لا يقدر بثمن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في الفوز على منافسه نادي نابولي الإيطالي بنتيحة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف ليفربول في شباك النجم الأحمر، محمد صلاح بمهارة فردية رائعة خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة؛ يتأهل ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته على حساب نابولي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف بينما نابولي في المركز الثالث.

وصعد ليفربول بهذا الفوز إلى دور الـ16 حيث كان يحتاج للفوز بهدف نظيف على نابولي من أجل التأهل إلى هذا الدور، ورافق الريدز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز بدوره على فريقه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كيف أبرزت الصحف الإنجليزية انتصار ليفربول ضد نابولي بهدف محمد صلاح.

* ذا صن :-

ركزت صحيفة ذا صن الإنجليزية على عدم احتفال صلاح بأهدافه، وأنه يريد توصيل رسالة معينة باحتفالاته القليلة ونظراته الثاقبة للجماهير.

*تيلجراف :-

كتبت صحيفة التيلجراف الإنجليزية أن صلاح أعطى نادي ليفربول الإنجليزي فرصة أخرى لاستكمال مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

* الاكسبريس :-

تغنت صحيفة الاكسبريس الإنجليزية بمهارة الدولي المصري صلاح بما يقدمه مع نادي ليفربول الإنجليزي، ولكن جماهير ليفربول غاضبة من عدم إحتفاله بالأهداف الذي يسجلها في الفترة الأخيرة.

*الميرور :-

نشرت صحيفة الميرور الإنجليزية أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لا يقدر بثمن، حيث استعاد لاعب الريدز مستواه المميز، والذي قدمه في الموسم الماضي، وساعد ليفربول في الوصول لنهائي الأبطال.

*ديلي ميل :-

كشفت صحيفة الديلي ميل الإنجليزي عن نوايا صلاح التي أصبحت واضحة، وأنه يسعى لاستكمال مسيرة النجاح للموسم الماضي، ونجح في المرور من المدافع السنغالي كوليبالي في ثواني.