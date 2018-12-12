شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يعود اليوم من المغرب بعد توديع البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تعود اليوم الاربعاء ، بعثة النادى الاسماعيلى قادمة من المغرب برئاسة المستشار محمد الكلية بعد انتهاء مباراة الدراويش مع الرجاء المغربى بإياب دور الستة عشر بالبطولة العربية .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة نظيره القطن الكاميروني المقرر لها مساء الأحد القادم، بـ "ستاد الإسماعيلية" فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وأسند الاتحاد الافريقى الكاف إدارة اللقاء لطاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفرى حكم ساحة ويعاونه كل من لحسن أزكاو مساعد أول ومصطفى أكركاد مساعد ثان وسمير كزاز حكمًا رابعًا.

وكان الاسماعيلى قد تأهل لدور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى مُتخطيًا عقبة ماسيجير البوروندى بمجموع المباراتين 3-1 وضرب الدراويش موعدًا مع القطن الكاميرونى فى دور الـ32

ويتذيل الإسماعيلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، بعد لعب 13 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنبى صاحب المركز قبل الأخير بـ15 لقاء .