عماد النحاس: حبي للأهلي يدفعني للعمل في أي منصب بالنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أنه على استعداد للعمل في أي منصب بالقلعة الحمراء، نظرا لحبه الشديد للكيان.

ومنذ تولى عماد النحاس، الإدارة الفنية لنادي المقاولون العرب، حقق 5 انتصارات متتالية وتعادل وحيد، وفاز على النادي الأهلي، واقتحم فريقه المربع الذهبي للدوري.

وأشار النحاس في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر" "اقبل أن أعمل مع عم حارس داخل النادي الأهلي، لا أحد يتخيل حبي لهذا النادي".

وتابع "حاليا اذا عُرض علي منصب المدرب العام في النادي الأهلي، يجب التحدث مع المقاولون اولا".

واختتم "لكن في حالة اذا كنت لا أتواجد في أي منصب، وتم عرض علي العمل داخل الأهلي مدرب مساعد أو أي منصب حتى لو إداري، سأقبل فورا".