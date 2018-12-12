رسميا.. فييرا يرحل عن تدريب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان على استقالة المدير الفني للفريق جورفان فييرا، والتي قدمها بعد خروج الإسماعيلي من البطولة العربية.

وكان مصدر مسؤول بالإسماعيلي قد صرح بأن البرازيلي جورفان فييرا تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

واستقر مجلس الإدارة ولجنة الكرة، على إسم المدير الفني الجديد، بعد دراسة عدد من السير الذاتية مؤخرا وذلك بعدم مطالبات فييرا بالرحيل منذ فترة.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بان المدرب الجديد للإسماعيلي من المقرر أن يصل مصر خلال أيام لكي يشاهد مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا.

وودع الإسماعيلي منافسات كأس زايد للأندية الأبطال من دور الـ16 على يد الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

ويعاني الإسماعيلي مؤخرا من نتائج سلبية في الدوري، ويستعد لبداية مشواره في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام القطن الكاميروني.