مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 / 12 / 2018 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 12 / 12 / 2018 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندرى على استاد برج العرب بالاسكندرية ومباراة إنبى والنجوم على ستاد بتروسبورت.

موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندرى

تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندرى على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء فى مواجهة تحمل شعار الثأر لاسيما بعد أن كان زعيم الثغر صاحب كلمة السر فى خروج سموحة من كأس مصر منذ أيام قليلة بالفوز عليه 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى .

وشهد آخر ظهور لسموحة فى مسابقة الدوري خسارة من بتروجت بهدف دون رد فيما تعادل الاتحاد مع الطلائع بهدف لكل فريق.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 2 وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 تعادل فى 7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

ويسعى طارق يحيى المدير الفنى لسموحة لخطف النقاط الثلاث فى ظل الموقف المتقارب مع زعيم الثغر فى جدول الدوري بالاضافة لغلق ملف الخروج من كأس مصر بإنتصار غالى فى المسابقة بينما يأمل حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد فى مواصلة قطار النتائج الجيدة فى الفترة الاخيرة بخطف الثلاث النقاط فى الديربى السكندرى .

موعد مباراة إنبى والنجوم

تقام مباراة إنبى والنجوم على ستاد بتروسبورت فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى مواجهة صعبة للفريقين اللذين يدخلان اللقاء بمعنويات منخفضة حيث خسر الفريق البترولى فى آخر ظهور له بمسابقة الدوري من المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما خسر النجوم من بيراميدز بهدفين دون رد.

ويحتل إنبى المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويظهر على ماهر المدير الفنى لأنبى لأول مرة فى القيادة الفنية للفريق البترولى خلفاً لخالد متولى ساعياً لإنقاذ الفريق من صراع الهبوط الذى يلاحقه بشدة فيما يأمل أحمد سامى المدير الفنى للنجوم للعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.