شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، إلى التدريبات بعد الراحة السلبية التى خاضها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة بيراميدز ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز . ويستعد فريق حرس الحدود لملاقاة فريق الإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 23 من الشهر الجارى باستاد المكس بالإسكندرية . ويحتل فريق حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 18 نقطة .

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