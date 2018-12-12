شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يعلن استقالته بعد وداع الإسماعيلى من البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالى جورفان فييرا المدير الفني للإسماعيلي، عن تقديم استقالته لإدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لرفع الحرج عنهم بعدما خرج الفريق من منافسات كأس زايد لأندية العرب.

تأهل فريق الرجاء المغربي لدور الـ8 بالبطولة العربية، بعد الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي بالوقت الأصلي من المباراة على استاد محمد الخامس في إطار إياب دور الـ16 للبطولة.

قال فييرا في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية ان فريقه أجتهد كثيرا خلال مباراة الرجاء التى أقيمت فى المغرب، إلا أن الحظ لم يحالف اللاعبين فى ركلات الجزاء التى تعتمد على التوفيق.

شدد المدير الفنى على أنه سوف يعقد اجتماعا مع إدارة النادى فور عودته للقاهرة من أجل تقديم استقالته معبرا عن أسفه الشديد لجماهير الإسماعيلى التى كانت تأمل فى استمرار الفريق فى البطولة.