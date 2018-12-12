شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طارق يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك بعد الانتقال لـ"نيويورك ريد بولز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو طارق مدافع المنتخب الوطنى ونادى أورلاندو سيتى الأمريكي، أنه تم إنهاء إجراءات انتقاله رسميًا لصفوف "نيويورك ريد بولز" الأمريكى، مشددا على أنها خطوة مميزة في مشواره الاحترافى.

وقال عمرو خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الأهلى والزمالك لم يفاوضنى بشكل رسمى والكلام كان من جانب وكلاء اللاعبين فقط، والحديث عن الانتقال للمارد الأحمر حدث مرة واحدة".

وكان نادى نيويورك ريد بولز الأمريكي أعلن عن ضم المصري عمرو طارق، وأكد دنيس هيلمت المدير الرياضي لنادي ريد بلوز، في تصريحات للصفحة الرسمية على تويتر لنادى نيويورك ريد بولز الأمريكي :"سعداء لضم عمرو طارق لنادينا هو مدافع لديه خبرة في الدوري الأمريكي والإمكانيات التي نحتاجها نتطلع لكي ينضم عمرو لمعسكرنا الإعدادي ونشاهده ينسجم مع الفريق".