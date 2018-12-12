شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعود اليوم من الصين بثلاث ميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم الأربعاء، بعثة منتخب الكاراتيه إلى القاهرة قادمة من الصين بعد انتهاء المشاركة ببطولة الدورى العالمى التى أقيمت الأسبوع الماضى .

كانت بعثة منتخب الكاراتيه قد حققت 3 ميداليات متنوعة أحرزها كل من على إسماعيل حيث حقق الذهبية، والفضية عن طريق فريال أشرف، بالإضافة إلى برونزية عن طريق محمد رمضان.

يذكر أن الاتحاد العربى أسند إلى مصر تنظيم واستضافة منافسات البطولة العربية للأندية والمقرر إقامتها خلال مارس المقبل بالقاهرة.