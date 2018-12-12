كيف تناولت الصحف الإنجليزية "سحر صلاح" أمام نابولي؟

كتب- عمر قورة:

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على قيادة الدولي المصري محمد صلاح لفريقه ليفربول إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد هز شباك نابولي بهدف رائع في ختام منافسات دور المجموعات.

تقمص صلاح دور البطولة وسجل هدف فوز فريقه على نابولي في الدقيقة 34، ليعبر بوصيف النسخة الماضية من المسابقة إلى ثمن النهائي رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي حسم الصدارة.

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف المسجلة على نابولي، حيث سجل الريدز تسعة أهداف بعد هذه المباراة في حين سجل نابولي سبعة...