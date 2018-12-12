كلوب يتحدث عن.. هدف صلاح وتصدي أليسون الخرافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته الشديدة بعد فوز الريدز على نابولي الإيطالي وتأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول حسم بطاقة العبور لدور الـ16 برفقة باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الفوز على نابولي بهدف نظيف سجله النجم المصري محمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لست متأكداً من إن كان هناك مدرب سبق له وإفتخر بفريقه بقدر إفتخاري بهذا الفريق في هذه اللحظة".

وأضاف: "لست متأكد اذا كان نابولي يعرف من نحن، في المباراة الأخيرة لقد كنا سيئين للغاية، نابولي وجدوا فريقًا مستعدًا لهم الليلة، واستطعنا التأهل".

وعن هدف صلاح قال كلوب: "محمد صلاح سجل هدفًا رائعًا، وتصدي اليسون لا يُصدق، لا امتلك الكلمات لوصفة، لقد انقذ حياتنا".

وواصل كلوب حديثه عن أليسون: "هو لم يقم بتصدي واحد فقط، لقد كان عليه أن يقوم بالكثير من الأمور، وقد قام بذلك على أكمل وجه وبهدوء، إنه مدهش، لم يسبق أن رأيت شيئ مماثل لذلك".

وتابع حديثه عن المباراة: "هذه المباراة كانت مدهشة لا تصدق، الفتيان لعبوا بكل قلبهم في الملعب، بكل جزء من أجسامهم الضغط، الدفاع، كان ذلك من أفضل ما رأيته على الإطلاق".

وبسؤاله عن الخصم الذي يتمنى مواجهته في الدور القادم: "حتى الساعة 7:55 مساء، لم أكن متأكداً من إننا سوف نتواجد بالقرعة، ولكن الآن لا يهمني من الخصم الذي سوف نواجهه".

وقال كلوب عن إصابة ألكسندر أرنولد: "لقد تلقي كدمه في قدمه، لسنا متأكدين من ذلك حتى الآن، ولكنها تؤلمه".

واختتم كلوب تصريحاته: "شكراً لجماهير الأنفيلد، لقد كانت ليلة خاصة جداً، لا يمكنني أن أكون كثير فخراً بـهؤلاء الذين شاركونا في هذا الليلة".