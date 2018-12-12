صدامات ومواجهة مكررة بين 8 خيارات محتملة أمام ليفربول في 16 دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق

بعدما ضمن تأهله رسميًا إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالدور الأول، ينتظر ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح 8 خيارات محتملة، قد تتقلص إلى 5 فقط مع نهاية الدور الأول مساء الأربعاء.

وحقق ليفربول تأهلًا صعبًا، بعدما تغلب وسط جماهيره بهدف نظيف على ضيفه نابولي الإيطالي، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، وبفارق أفضلية الهجوم أمام الفريق الإيطالي، بعد تساويهما في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

وتقضي لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتجنيب المتأهلين الفرق التي صاحبتهم في المجموعة، كما تعتمد على مبدأ الفصل الجغرافي، والذي لا يسمح بمواجهة فريقين ينتميان لدولة واحدة في دور الستة عشر.

وينتظر ليفربول أحد المتصدرين بالمجموعات السبعة المتبقية، مع استثناء المتصدرين الإنجليز، الذين لم يتحدد أي منهم بعد، وفي حالة تصدر الثنائي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لمجموعتيهما، ستتقلص الخيارات أمام ليفربول إلى 5، حيث احتل توتنهام هوتسبر المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وأصبح بوروسيا دورتموند الألماني أول الخيارات المحتملة أمام ليفربول في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بتصدره المجموعة الأولى، بينما وضع تصدر برشلونة الإسباني للمجموعة الثامنة خيارًا بصدام قوي مع ليفربول.

وسيتم استبعاد باريس سان جيرمان متصدر المجموعة الثالثة من الخيارات المتاحة أمام ليفربول، بينما تبدو مواجهة مكررة بين ليفربول وبورتو في دور الستة عشر كما حدث في الموسم الماضي، بعدما تصدر الفريق البرتغالي المجموعة الرابعة.

وسينتظر ليفربول مواجهات الغد لتحديد بقية المواجهات المحتملة أمامه بدور الستة عشر، حيث لم يتحدد متصدر المجموعة الخامسة التي يعتلي بايرن ميونخ الألماني ترتيبها برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين أمام أياكس الهولندي، وهو ما يجعل كلا الخيارين محتملان أمام الفريق الإنجليزي حتى حسم بطاقة التصدر غدًا.

وفي المجموعة السادسة يبدو خيارًا واحدًا محتملًا لمواجهة الفريق الإنجليزي، بعدما حسم مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله، بينما لم يحسم صدارته، حيث يحتل المركز الأول، برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط أمام ليون الفرنسي، الذي سيخطف الصدارة في حالة فوزه خارج ملعبه على شاختار دونيتسك الأوكراني وخسارة مانشستر سيتي وسط جماهيره أمام هوفنهايم الألماني.

وفي حالة تصدر مانشستر سيتي للمجموعة السادسة سيتجنب ليفربول خيارًا جديدًا، فيما حُسم تصدر ريال مدريد للمجموعة السابعة، وهو ما يجعله خيارًا جديدًا لصدام قوي أمام العملاق الإنجليزي في دور الستة عشر.

ورغم حسم يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي تأهلهما عن المجموعة الثامنة والأخيرة، إلا أن الصدارة لازالت معلقة، في حالة خسارة يوفنتوس المتصدر برصيد 12 نقطة امام يانج بويز، وفوز مانشستر يونايتد الوصيف برصيد 10 نقاط على فالنسيا، وهي الحالة التي ستمنع مواجهة متصدر المجموعة مع ليفربول.

وتبعًا لموقف المجموعات تأكد وجود بوروسيا دورتموند الألماني، برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني كمنافسين محتملين لفريق ليفربول في قرعة دور الستة عشر، بالإضافة لأحد فريقي بايرن ميونخ وأياكس، وكذلك ليون "في حالة تصدره المجموعة السادسة" ويوفنتوس "في حالة تصدره المجموعة الثامنة".