بعد ليفربول.. تعرف على الأندية المتأهلة لدور الـ16 بدوري الأبطال

محمد صلاح أمام نابولي

كتب- أمير فرج:

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في اقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق فوزًا هامًا على نظيره نابولي الإيطالي بهدف دون رد، سجله محمد صلاح.

وتمكن اليوم الثلاثاء 8 أندية في التأهل رسميًا إلى دور الـ16، من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن خاضوا

الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات والتي تستكمل اليوم الأربعاء، ليكتمل هذا دور ثمن النهائي بتواجد 16 فريق.

تأهل ليفربول وصيفًا عن المجموعة الثالثة بعد الفوز على نابولي الإيطالي، بينما تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي متصدرًا للمجموعة بعد الفوز على

النجم الأحمر الصربي.

وفيما يلي الفرق المتأهلة عن أول أربع مجموعات لدور الـ16:

المجموعة الأولى: بوروسيا دورتموند الألماني – أتلتيكو مدريد الإسباني

المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني – توتنهام الإنجليزي

المجموعة الثالة: باريس سان جيرمان الفرنسي – ليفربول الإنجليزي

المجموعة الربعة: بورتو البرتغالي – شالكة الألماني

وتقام غدًا باقي مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستسفر عن تأهل 8 أندية أخرى إلى دور الـ16.