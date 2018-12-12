الأهلي يجمد مفاوضات المدرب الأجنبي ويقرر استمرار يوسف

ستيف بروس كتب- محمد اللاهوني: قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تجديد الثقة في المدير الفني المؤقت محمد يوسف لحين إشعار آخر مع تجميد ملف المفاوضات مع مدرب أجنبي جديد. أجنبي جديد. وعقد الخطيب جلسة مع محمد يوسف المدير الفني وسيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة في منزل رئيس النادي تبادل خلالها الثلاثي ملف الفريق الأول. وأبلغ الخطيب يوسف باستمراره لحين إشعار آخر مع تجميد ملف مفاوضات المدرب الأجنبي بعد تعثر المفاوضات مع المدرب الإنجليزي ستيف بروس.

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