رياضة | دوري الأبطال.. تعرف على المنافسين المحتملين لمواجهة ليفربول "صلاح" بدور ال16

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري الأبطال.. تعرف على المنافسين المحتملين لمواجهة ليفربول "صلاح" بدور ال16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في التأهل لدور ال16 بعد انتصاره أمام منافسه نادي نابولي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

واحتل نادي ليفربول المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يملك 11 نقطة.

وسيواجه الفريق الإنجليزي في الدور القادم فريق من الأندية المتصدرة للسبع مجموعات المتبقية، وتأتي قائمة الأندية المحتملة لمواجهة ليفربول في دور ال16 كالتالي :-

1- بوروسيا دورتموند الألماني.

2- برشلونة الإسباني.

3- بورتو البرتغالي.

4- ريال مدريد الإسباني.

ومتبقي ثلاث مجموعات لم تحسم فيها الصدارة حتى الآن، حيث يتنافس ناديا بايرن ميونيخ الألماني واياكس الهولندي على صدارة المجموعة الخامسة.

ويتنافس ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي وفريق يوفنتوس على صدارة المجموعة الثامنة أيضا، ونفس الوضع في المجموعة السادسة بين ناديي مانشستر سيتي وليون الفرنسي.