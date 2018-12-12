رياضة | المتأهلون رسميا لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتأهلون رسميا لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أمس الثلاثاء، منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تعد الفرصة الأخيرة لبعض الفرق لضمان تأهلها للدور الـ16 من البطولة.

واستطاعت بعض الفرق حسم تأهلها للدور التالي بصعوية في أول يوم من منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من قيادة فريق ليفربول للتأهل للدور الـ16 بعد أن سجل هدف الفوز أمام نابولي ليتأهل الريدز بينما يتحول بطل إيطاليا للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

ونرصد لكم الفرق التي ضمنت التأهل للدور التالي من دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأول:

- بروسيا دورتموند: 13 نقطة

- أتلتيكو مدريد: 13 نقطة

المجموعة الثانية:

- برشلونة: 14 نقطة

توتنهام: 8 نقاط

المجموعة الثالثة:

- باريس سان جيرمان: 11 نقطة

- ليفربول: 9 نقاط

المجموعة الرابعة:

- بورتو: 16 نقطة

شالكة: 11 نقطة

المجموعة الخامسة:

- بايرن ميونيخ: 13 نقطة

- أياكس: 11 نقطة

المجموعة السادسة:

- مانشستر سيتي: 10 نقاط

المجموعة السابعة:

- ريال مدريد: 12 نطة

- روما: 9 نقاط

المجموعة الثامنة:

- يوفنتوس: 12 نقطة

- مانشستر يونايتد: 10 نقاط