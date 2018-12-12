رياضة | كريم شحاتة: الإسماعيلي ودع البطولة العربية بشرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم شحاتة: الإسماعيلي ودع البطولة العربية بشرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن الإسماعيلي ودع البطولة العربية بشرف بعد أن قدم مباراة قوية أمام الرجاء المغربي. وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "الإسماعيلي ظهر بشكل مشرف لولا ركلات الترجيح التي تخلى فيها الحظ عن الدراويش وكسب حارس مميز اسمه محمد فوزي". وأضاف: "على إدارة الإسماعيلي التمسك بجورفان فييرا المدير الفني للفريق ورفض رحيله للحفاظ على استقرار الفريق".

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