شكرا لقرائتكم الزمالك يطرح تذاكر مباراة القطن التشادي الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الزمالك طرح تذاكر مباراة القطن التشادي في إفتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بالقاهرة والإسكندرية يوم الخميس المقبل .
وتقرر نقل مباراة الزمالك وبطل تشاد لتقام يوم السبت المقبل بملعب برج العرب وليس بتروسبورت بناء على طلب الأمن .
كما تأكد عدم زيادة أعداد الجماهير المنتظر حضورها للمباراة والبالغة 10 آلاف مشجع بعدما ترددت أنباء عن إمكانية زيادة العدد عقب نقل اللقاء لملعب برج العرب .
وأعلن مسئولو الزمالك تخصيص ٣ منافذ لبيع تذاكر المباراة وسوف تباع تذاكر المباراة بداية من صباح الخميس من خلال 3 منافذ ، الاول في مقر نادى الزمالك بالمهندسين ، والثاني في ستاد الاسكندرية ، والثالث في واحه خطاب بمنطقة برج العرب.
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