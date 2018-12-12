شكرا لقرائتكم الزمالك يطرح تذاكر مباراة القطن التشادي الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الزمالك طرح تذاكر مباراة القطن التشادي في إفتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بالقاهرة والإسكندرية يوم الخميس المقبل .

وتقرر نقل مباراة الزمالك وبطل تشاد لتقام يوم السبت المقبل بملعب برج العرب وليس بتروسبورت بناء على طلب الأمن .

كما تأكد عدم زيادة أعداد الجماهير المنتظر حضورها للمباراة والبالغة 10 آلاف مشجع بعدما ترددت أنباء عن إمكانية زيادة العدد عقب نقل اللقاء لملعب برج العرب .

وأعلن مسئولو الزمالك تخصيص ٣ منافذ لبيع تذاكر المباراة وسوف تباع تذاكر المباراة بداية من صباح الخميس من خلال 3 منافذ ، الاول في مقر نادى الزمالك بالمهندسين ، والثاني في ستاد الاسكندرية ، والثالث في واحه خطاب بمنطقة برج العرب.