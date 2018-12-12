أوستويزن يقفز إلى المركز الثالث في «السباق إلى دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق لويس أوستويزن فوزه الأول في بطولة جنوب إفريقيا المفتوحة، التي استضافتها مدينة جوهانسبرج؛ ليعزز من فرصته للتأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام نهاية الموسم، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملعب الأرض «ذا إيرث»، في عقارات جميرا للجولف.

وحصد صاحب ال36 عاماً، والفائز بالبطولة المفتوحة العريقة لعام 2010، تسعة ألقاب في الجولة الأوروبية، منها خمسة في عقر داره: بطولة إفريقيا المفتوحة (مرتين)، وأبطال فولفو للجولف (مرتين)، والآن بطولة جنوب إفريقيا المفتوحة، ومع انتصاره في البطولة في الفئة الأولى، كسب أوستويزن 335 نقطة، لينتقل إلى المركز الثالث في «السباق إلى دبي»، بعد أن خاض أول حدث له هذا الموسم.

وحصل الفرنسي رومان لانغاسكي على المركز الثاني، بعد أداء ممتاز في الجولة الأخيرة من البطولة، ومن الجدير بالذكر أن لانغاسكي احتل المركز الرابع في جولة التحدي الكبرى في رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف؛ ليصبح في المركز 19 في ترتيب «الطريق إلى رأس الخيمة»، ويحصل على امتيازات اللعب في الجولة الأوروبية، بعد أسبوع واحد في مدرسة التصفيات. وقفز الفرنسي من المركز 62 إلى المركز الخامس في ترتيب «السباق إلى دبي»، برصيد 243 نقطة، ويحجز مكانه في البطولة المفتوحة 2019.

وسينضم الإنجليزي أوليفر ويلسن، والجنوب إفريقي شارل شوارتزل إلى لانغاسكي في البطولة المفتوحة، بعد أن شاركا المركز الثالث في بطولة جنوب إفريقيا، وكسب كل منهما 98.8 نقطة؛ ليشاركا المركز 13 في ترتيب «السباق إلى دبي».