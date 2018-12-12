«الحبتور» تجدد رعايتها لماراثون زايد الخيري بنيويورك للمرة الرابعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ضياء الدين علي

في مؤتمر صحفي حاشد جددت أمس مجموعة «الحبتور» رعايتها لماراثون زايد الخيري العالمي للسنة الرابعة على التوالي، حيث تشهد النسخة المقبلة للسباق في نيويورك احتفالية غير مسبوقة بمناسبة بلوغه الدورة ال15 ، وتم توقيع اتفاقية الرعاية الجديدة بحضور الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، وخلف أحمد الحبتور، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الحبتور»، ومحمد الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، ومحمد علي عامر المنسق العام للماراثون، وأحمد هلال الكعبي وفتح الله عبد الله عضوا اللجنة المنظمة.

جرى المؤتمر بمنتجع حبتور جراند بدبي، وتم خلاله إعلان جملة من الأخبار والمعلومات الخاصة بتنظيم الحدث الكبير، الذي يحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم التأكيد على أن الدورة الخامسة للنسخة المصرية ستقام يوم 28 ديسمبر/ تشرين الأول الجاري في مدينة الإسماعيلية، وأنه تم رفع قيمة جوائز الفائزين إلى مليون ونصف المليون جنيه، وسيذهب ريع السباق لعلاج مرضى السرطان عن طريق مستشفى الأورمان، أما سباق النسخة الأمريكية فسيقام في الأسبوع الأخير من شهر إبريل 2019، وكالعادة ستجرى فعالياته بحديقة سنترال بارك في قلب نيويورك، وستذهب عائداته إلى مؤسسة هيلثي كيدني التي ترعى أبحاث وعلاج مرضى الكلى في الولايات المتحدة.

في بداية المؤتمر، وجه الفريق محمد هلال الكعبي، الشكر إلى مجموعة «الحبتور» على تجديد رعايتها المتجددة للماراثون، واستعرض بإيجاز قصة الحدث الخيري موضحاً أن فكرته تعود لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في عام 2005، كعمل إنساني وخيري، وكصدقة جارية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات، وقال إن البداية كانت صعبة ومتواضعة بسبب عدم دراية الجانب الأمريكي بأهداف الحدث وتفصيلاته وأبعاده، فكانت المشاركة خجولة ب 800 مشارك تقريباً، ثم تولدت الثقة والمصداقية بعد ذلك من خلال الدورات التالية حتى أصبح الحدث مهرجاناً حافلاً، يشهد أعلى نسبة مشاركة (45 ألف مشارك في النسخة الماضية) بالإضافة إلى احتفالية يوم الإمارات التي تقام في أكبر ميادين الحديقة لخيام الضيافة والترويج التي تمثل فعاليات ومؤسسات الدولة المشاركة في التنظيم من خلال جهود الرعاية، مؤكداً أنه أصبح بمثابة «عيد إماراتي» داخل مدينة المال والأعمال، ويكفينا أنه في نسخة 2015 حصل على شهادة موثقة من الكونغرس الأمريكي بأنه الأعلى ريعاً بين الأحداث الخيرية التي تقام بالمدينة على مدار العام، وهو ما يعزز من نجاحاته وأهدافه النبيلة، وقال الكعبي إن مجموع التبرعات منذ الانطلاقة الأولى قبل 15 عاماً بلغ 170مليون دولار وذلك وفق سجلات مؤسسة هيلثي كيدني التي تتلقى التبرعات سنوياً، وانتهز الفرصة وتقدم بالشكر لكل شركاء النجاح وللرياضيين المشاركين، والمتبرعين الذين يحرصون على دعم الحدث الخيري بغض النظر عن المشاركة في السباق من أوروبا ومن أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن رسالة الإمارات للعالم هي: «أيادينا البيضاء ممدودة لكل أوجه الخير والإنسانية في العالم».

ومن جانبه، أكد خلف الحبتور أن ماراثون زايد الخيري في نسخته ال 15 سيكون امتداداً لعام زايد الخير، مثمناً دور اللجنة المنظمة للماراثون، برئاسة الفريق الكعبي، على ما تقوم به من جهود طيبة من أجل إنجاح الحدث، موضحاً أن دولة الإمارات تمتلك من الإمكانيات التنظيمية والفنية ما يكفي لتحقيق النجاح المنشود لأية بطولة أو فعالية داخل الحدود وخارجها، معبراً عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يذهب ريعه للأعمال الخيرية، وقال إن دعم ورعاية المجموعة للحدث ليس إلا من باب رد الجميل للوالد والزعيم الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، الذي امتدت أياديه البيضاء لكل المحتاجين في مشارق الأرض ومغاربها.



العامري: علم الإمارات والشعار على «امباير ستيت»

في كلمة مركزة أعلن محمد العامري المنسق العام للماراثون أن احتفال اللجنة المنظمة بالدورة ال 15 سيأخذ أكثر من صورة، الحدث الذي يُقام سنوياً، ويعتبر عرساً إماراتياً بشهادة الجميع في نيويورك، وستشهد النسخة الحالية احتفالية خاصة بالنسخة ال 15 للسباق، وجاري الترتيب لذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا المنظمة وسفارة الإمارات في واشنطن، وشركة «رود رنر» الأمريكية المنظمة للسباق، وبعض الشركات المتخصصة في الدعاية والترويج، حيث ستراعى دعوة عدد كبير من الأبطال العالميين، إلى جانب دعوة بعض المشاهير من نجوم المجتمع الأمريكي في أكثر من مجال، كما تم الاتفاق على رفع علم الإمارات وشعار الماراثون على مبني «امباير ستيت» لمدة خمسة أيام قبل السباق، وكذلك تم اعتماد شاشتين للدعاية للحدث في «تايم سكوير» أشهر ميادين نيويورك، بالإضافة إلى الملصقات التي سيتم نشرها وتوزيعها في المتاجر الرياضية.



النسخة الإماراتية تطوف مدن الدولة

أعلن الفريق الكعبي أن النسخة الإماراتية للماراثون التي أقيمت كل دوراتها الماضية في مدينة أبوظبي ستطوف بقية مدن الدولة ابتداء من الدورة القادمة بحيث تقام كل عام في إمارة من الإمارات السبع، مع الاحتفاظ بالهدف الخيري، وتنويعه ، وبالنسبة الى النسخة الأمريكية قال إن اللجنة العليا المنظمة لن تتخلى عن مدينة نيويورك كقاعدة أساسية لتنظيم الماراثون، وأن الباب سيبقى مفتوحاً لإمكانية إقامة السباق في مدن جديدة حسب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان راعي السباق وصاحب فكرته.، مشيرا الى ان اللجنة المنظمة تلقت طلبات بإقامته في أكثر من مدينة في الولايات المتحدة.



محمد الحبتور يشيد باحترافية التنظيم وثقافة التطوع

أعرب محمد الحبتورعن سعادته بحضور الدورتين الماضيتين للسباق وقال إن أكثر ما أسعده الاحترافية التي تدير بها اللجنة المنظمة الحدث وثقافة التطوع الخيري التي يتعامل بها الجمهور في نيويورك ،وألقى الضوء بشكل خاص على زيارة الوفد الرسمي العام الماضي ل«ناسداك» المؤسسة الأهم في عالم التجارة والمال حول العالم، مؤكداً أن اهتمام الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالوفد، أكبر دليل على النجاح .



دعوة مفتوحة لمشاركة المؤسسات الوطنية

وجه محمد الكعبي الدعوة لمختلف المؤسسات والهيئات الوطنية؛ للمشاركة في دعم الحدث الخيري العالمي؛ من خلال خيام الترويج والضيافة، التي تقام ضمن «يوم الإمارات»، موضحاً أن الحدث لا يخص جهة بعينها أو مجموعة من المؤسسات، وإنما هو باسم الدولة ككل؛ ولذا من حق كل المؤسسات أن تسهم فيه، وأن اللجنة المنظمة ستسهل من جانبها الخدمات اللوجستية، التي تؤمن الحضور والمشاركة بخيمة خاصة داخل الحديقة.



تنظيم حكومي للنسخة الخامسة في مصر

قال الفريق محمد هلال الكعبي: إن الدورة الخامسة للنسخة المصرية للماراثون، ستقام برعاية وتنظيم مباشر من وزارة الشباب والرياضة في مصر، وليس من خلال إحدى الشركات الخاصة كما جرى في آخر دورتين، وإنه تم التنسيق على أعلى مستوى بين المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات في مصر مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بما يؤمّن توفير كافة الإمكانات التي تضمن النجاح والتميز للماراثون، مثمّناً دور المساهمين وشركاء النجاح في الإمارات ومصر.