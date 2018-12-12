تنسيق ناجح مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولتي كأس العالم للأندية الإمارات 2018 التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، وكأس آسيا الإمارات 2019 التي ستقام خلال الفترة من 5 يناير - 1 فبراير 2019، اجتماعاً تنسيقاً مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لدعم الخطط التنظيمية الخاصة بإجراءات دخول الجماهير للبطولتين، انطلاقاً من حرصها على تقديم جميع التسهيلات لكافة جماهير وزوار العالم.

حضر الاجتماع العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وعارف حمد العواني مدير البطولتين، والعقيد مطر علي خرباش الساعدي مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات في الهيئة، والمقدم جمال أحمد الذيب مدير إدارة جوازات مطار أبوظبي، والمقدم محسن أحمد الهاشمي مدير إدارة السياسات في الهيئة. وشهد الاجتماع مناقشة مختلف السبل الكفيلة بإصدار تأشيرات دخول الجماهير المؤازرة لفرقها ومنتخباتها، دعماً لإنجاح البطولتين المرتقبتين اللتين تقامان في العاصمة أبوظبي والعين ودبي والشارقة.

كما ناقش الاجتماع آليات إصدار تأشيرات الإعلاميين القادمين لتغطية البطولتين، كما شهد الاجتماع الاطلاع على تصميم الختم المشترك الذي سيستخدم في جميع منافذ الدولة أثناء البطولتين.