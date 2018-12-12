600 ألف درهم جوائز أبطال «يوم شادويل» في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:محمود شرف

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عقدت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي، مؤتمراً صحفياً أمس، بقاعة المجلس في مقر الإدارة بالمضمار الأصفر بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وممثل إسطبلات ومزارع شادويل، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام بمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وعبدالله الشامسي ممثل الجامعة البريطانية في دبي، وصادق الملا ممثل جامعة زايد، وتشارلز دياب ممثل الجامعة الأمريكية في الشارقة وممثلو المؤسسات الراعية.

وأعلنت إدارة المضمار عن تنظيم الحفل الرابع لسباقات الموسم السابع والعشرين بالمضمار العائلي، وكشفت فيه عن رعاة الأشواط وبرنامج الحفل الرابع الذي سيقام بعد غد الجمعة بمشاركة 71 خيلاً ويبلغ عدد الجوائز التي ستقدم للأبطال 600 ألف درهم، ويتألف السباق من سبعة أشواط، ستة منها للخيول المهجنة وشوط واحد سيكون للخيول العربية ضمن بطولة سمو الشيخ حمدان بن راشد للخيول العربية في جولتها الثانية.

ونيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تحدث الحلواني مرحباً بالحضور بمناسبة انطلاق «سباق بر دبي» وتقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي سيقام السباق برعاية سموه، وبمشاركة كوكبة من المؤسسات التعليمية البارزة بالدولة، وقال الحلواني إن هذه الرعاية الكريمة والمتواصلة للمضمار الأصفر تعتبر دعامة رئيسية لنجاح الفعاليات بمضمار جبل علي، وقال الحلواني: «من جانبنا نعد بأن نبذل أقصي ما في وسعنا لإخراج اليوم على أفضل صورة، آملين في استمرار تواصلنا في المستقبل لدعم سباقات الخيل في الدولة بصفة عامة ومضمار جبل علي بصفة خاصة».

وعبر الحلواني عن ترحيب إدارة مضمار جبل علي بالجامعات المرموقة العاملة بالدولة والمشاركة في رعاية سباق بر دبي، آملاً أن يتحقق الهدف المنشود من مشاركتهم في رعاية سباقات الخيل بالمضمار الأصفر.

كما تقدم الحلواني بالشكر للدعم الواسع الذي تقدمه وسائل الإعلام، وهيئة الإمارات لسباق الخيل على حضورها الدائم ودعمها المستمر للمضمار الأصفر، والذي يكمل الحلقة ويجعل المضمار دائماً في جاهزية عالية، الأمر الذي ينعكس على أداء جميع الملاك والمدربين والفرسان بصورة إيجابية.

واتفق عبدالله الشامسي ممثل الجامعة البريطانية في دبي وسالم الظاهري ممثل جامعة أبوظبي وصادق الملا ممثل جامعة زايد وتشارلز دياب ممثل الجامعة الأمريكية في الشارقة، على أن جامعاتهم تفخر بالمشاركة في رعاية السباقات التي تقام بمضمار جبل علي وعبروا عن سعادتهم بالارتباط بالمضمار العائلي كونهم أصبحوا جزءاً من إثارة سباقات الفروسية.

وتقدموا بوافر الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإلى إدارة مضمار جبل علي، على إتاحة الفرصة لهم لأن يكونوا داعمين رسميين وشركاء استراتيجيين للمضمار العائلي، واعتبروا أن التواجد في قلب المضمار الأصفر فرصة لربط الطلاب وهيئات التدريس والموظفين بهذه المؤسسات مع الرياضة العريقة.



الصايغ: نتطلع لربط الطلاب بالسباقات

نقل ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ممثل إسطبلات شادويل، تحيات سموه إلى الحاضرين وقال إن سموه سعيد بتواجد شاوديل في هذا السباق، وبمشاركة كوكبة من الجامعات في الدولة، وهو ما يدل على تلاحم الطبقة المتعلمة والمثقفة في الميادين والساحات الرياضية كرياضة سباق الخيل، وقال الصايغ إن سباقات الخيول أصبحت لها مدارس، ومن خلال هذا السباق سنرى المدرسة الفائزة عند خط النهاية في مضمار جبل علي. وتقدم الصايغ بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على ما يقوم به من جهد واهتمام أثمر عن نجاح السباقات بالمضمار الأصفر، مؤكداً دعم مزارع وإسطبلات شادويل المتواصل للمضمار الأصفر.

وعن سباق الجمعة القادم، قال ميرزا الصايغ: «إسطبلات ومزارع شادويل سترعى الشوط الأول والشوط الرئيسي في الحفل الرابع»، وأضاف الصايغ: «نرحب بالجامعات المشاركة معنا في رعاية سباق بر دبي، ونسعى لربط الطلاب والجامعات بسباقات الخيل لما تمثله من أهمية ثقافية واجتماعية ورياضية لدولة الإمارات، ونعتبر ذلك واجباً علينا، وأتمنى أن يقضي الجميع يوماً حافلاً بالمتعة والإثارة فى رحاب المضمار العائلي».



تهنئة لأحمد بن راشد

توجه المشاركون في المؤتمر الصحفي بالتهاني إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة فوز الحصان «فرجت» بكأس اليوم الوطني في العاصمة أبوظبي للمرة الرابعة، كما توجهوا بالتهنئة إلى المهندس محمد سعيد الشحي مدير سباقات وإسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد وإلى المهندس شريف الحلواني وإلى المدرب نيكولاس باشلارد المدير الفني لخيول إسطبلات جبل علي.