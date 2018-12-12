مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل بطولة فزاع للبوتشيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة المنظمة لبطولة فزاع الدولية للبوتشيا - بطولة العالم المفتوحة، مؤتمراً صحفياً في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم؛ للكشف عن تفاصيل النسخة الخامسة من البطولة، والتي تعد النسخة الكبرى على الإطلاق للبطولة، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها ويحتضن منافساتها نادي دبي لأصحاب الهمم من 15 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.