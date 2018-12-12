سالم القاسمي يترأس «عمومية عربي المبارزة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، اجتماع الاتحاد العربي للمبارزة، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش الكونجرس الدولي للاتحاد الدولي للمبارزة، وجاء الاجتماع بحضور جميع رؤساء الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العربي للمبارزة، ونواب الرئيس، وعدد من الشخصيات المهمة وأمناء السر العاملين لعدد من الاتحادات.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «نحن في حاجة إلى تكثيف جهود العمل العربي المشترك، من أجل تطوير منظومة العمل في الاتحاد العربي، ففي فترة وجيزة تحققت الكثير من الإنجازات، وعلى رأسها تنظيم دورات تدريبية للمدربين العرب، وكذلك دورات للحكام العرب للمبارزة التي بالفعل كانت باكورة عمل الاتحاد العربي المشترك».

وكان على جدول الأعمال المكثف للجمعية العمومية العديد من البنود التي تمت مناقشتها، على رأسها تعديل النظام الأساسي للاتحاد العربي؛ لكي يكون مقره دولة الإمارات، ومكتب الأمانة العامة في الأردن، وتم أيضاً الموافقة على نقل تنظيم بطولة الشباب والناشئين للمبارزة؛ لتكون في النصف الأول فبراير/‏ شباط 2019، لتكون في دولة الكويت بدلاً من لبنان.