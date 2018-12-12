ابن عنبر: نسعى لتعزيز دورنا المجتمعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية لتنظيم النسخة الثامنة من بطولة الفرجان التي تعد من أكبر وأنجح البطولات على مستوى الدولة من حيث التنظيم والمتابعة والحضور الجماهيري منذ انطلاق النسخة الأولى في 2012 تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء».

وتنطلق البطولة في 29 ديسمبر/كانون الأول الحالي بمشاركة 16 فريقاً على ملعب جمعية الإمارات بمشاركة فرق عدة في إمارة رأس الخيمة، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة وضع الترتيبات الكفيلة بدعم نجاح البطولة للمحافظة على تميزها من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة اللاعبين من الجنسيات المختلفة، ورصدت اللجنة المنظمة 25 ألف درهم للمركز الأول و10 آلاف درهم للمركز الثاني، كما تم تحديد يوم 20 ديسمبر الحالي آخر موعد لتسجيل الفرق المشاركة.

وقال خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية: إنهم يسعون لتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع وغرس القيم الوطنية وحب الوطن والوفاء له والمساهمة في كل ما يمكن أن يعكس الدور المجتمعي الرائد للجمعية، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت في الفترة الماضية من اللجنة المنظمة كان لها أبلغ الأثر في النجاح الذي حققته البطولة في الأعوام الماضية منذ انطلاق النسخة الأولى في 2012.