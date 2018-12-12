الرميثي: نتطلع لتقديم نسخة تبقى في الذاكرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات 2018 اليوم. ودعا اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي ورئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية جماهير كرة القدم للتعرف إلى ثقافة وتراث الدولة.

وقال: بعد انتهاء المرحلة التأهيلية في مختلف بطولات الدوري المحلية والكؤوس القارية، اكتملت القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وإضافة إلى نادي العين الإماراتي ممثل دولة الإمارات في البطولة، يشرفنا أن نرحب هذا العام بجميع الأندية العالمية والمشجعين والجماهير العاشقة للعبة والذين قطعوا مسافات كبيرة للوقوف خلف فرقهم وبينما تستقبل الإمارات العربية المتحدة ضيوف البطولة، نود التأكيد على عزمنا على إظهار حسن الضيافة الإماراتية وإبراز قدرتنا على استضافة الفعاليات الرياضية العالمية أمام جميع الأندية والجماهير القادمة من شتى أنحاء العالم ونأمل من جميع الجهات العمل على إنجاح هذه البطولة والمشاركة بأفضل ما لديها من أجل تقديم بطولة عالمية لا تنسى.

وبهدف ضمان استمتاع الجميع بخوض تجربة فريدة، حث الرميثي ضيوف البطولة على اغتنام تواجدهم في دولة الإمارات والتعرف على التاريخ الغني والتراث والثقافة التي تزخر بها أبوظبي والعين إضافةً إلى الإمارات الأخرى.

وقال: من المؤكد أن الهدف الرئيسي للجماهير الزائرة هو متابعة مباريات أنديتهم، وهذا أمر طبيعي تماماً إلا أن الطقس الرائع وشمس الشتاء الدافئة في الإمارات سيلقى اهتمام بعض الزوار أيضاً، لذا نشجع جميع الجماهير على اختبار كرم الضيافة الإماراتية، وندعوهم للتعرّف على النسيج الثقافي الغني من مواقع التراث الأثرية والأماكن الثقافية الحديثة في كلٍ من أبوظبي والعين وخارجها.

وأضاف: نحرص في بطولة هذا العام الذي يُصادف «عام زايد» على إبراز قيم مجتمعنا المتسامح أمام ضيوفنا العالميين ونود أن يتعرف زوارنا على التاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال زيارة قصر المويجعي في مدينة العين مسقط رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أو قصر الحصن الذي تم ترميمه مؤخراً في العاصمة أبوظبي، والذي يعد منزل آباء وأجداد آل نهيان، والقلب النابض لأبوظبي، وعلاوةً على ذلك، تحتضن الإمارات المئات من التجارب الفريدة التي يمكن للزوار والجماهير اختبارها للتعرف على أصالة التراث المحلي الفريد من نوعه.