آخر موعد للتسجيل في سباق دبي للمحامل غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغلق غداً باب التسجيل للمشاركة في منافسات سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً -الجولة الأولى من بطولة دبي- التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ دبي يوم السبت المقبل ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي.

وكان مقر النادي في الميناء السياحي قد استقبل عدداً كبيراً من الملاك والنواخذة الراغبين بالتسجيل للمشاركة في الحدث الذي يعتبر فاتحة جولات بطولة دبي 2018-2019.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن التحضيرات قائمة على قدم وساق لتنظيم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي 2018-2019 والذي يعتبر آخر الأحداث التي ينظمها النادي في عام زايد 2018 الأمر الذي يضع اللجنة المنظمة أمام تحدٍ لإنجاح تلك التظاهرة بوضع خطة محكمة تضمن ذلك من خلال المسار وتأمينه.

من جانب آخر، ثمن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبادرة (بي أند أو) مارينا بميناء راشد والتي تسهم بقوة في إنجاح منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك في الموسم الحالي 2018-2019 والتي تشمل ثلاث جولات متتالية، حيث قررت تقديم جوائز قيمة ومفاجآت سارة للمشاركين في الحدث من أجل تحفيزهم على المشاركة في هذا التحدي الكبير.

وقال سعيد خليفة المري مدير أول (بي أند أو) مارينا بميناء راشد: إن مشاركة (بي أند أو) تأتي من منطلق دعم مختلف الأحداث والبطولات الجديدة التي من شأنها زيادة الاهتمام بالجانب البحري والترويج بشكل كبير لإمارة دبي خاصة وأن هنالك قاعدة كبيرة من محبي الهوايات البحرية ومن بينها رياضة صيد الأسماك.