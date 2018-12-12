تحضيرات مكثفة لبطولة نادي الشارقة للصقارين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ينظم نادي الشارقة للصقارين وبدعم وتنسيق شامل من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث البطولة الثانية للصيد بالصقور 2018، بدءاً من السبت المقبل وحتى يوم 18 ديسمبر الجاري في ميدان النادي في منطقة مليحة بالشارقة، وقد تم فتح باب التسجيل من يوم الاثنين الماضي على أن يغلق غداً الخميس.

وتعقب بطولة نادي الصقارين، انطلاقة بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسية في 2 يناير 2019، تليها النسخة الثالثة من بطولة راشد بن حميد النعيمي وينظمها المركز في عجمان يوم 26 يناير، وتليها بطولة فخر الأجيال التي تنطلق في الأول من فبراير المقبل.

وخصصت منافسات اليوم الأول من بطولة الشارقة للصقارين، للفئتين جير تبع فرخ وجرناس للناشئين، فيما يشهد اليوم الثاني منافسات الفئتين جير تبع - فرخ وجرناس للعامة، وفي اليوم الثالث تقام منافسات الفئتين جير شاهين - فرخ وجرناس للعامة، أما منافسات اليوم الرابع فخصصت للفئتين جير بيور - فرخ والقرموشه فرخ والشوط الثاني لفئة جير بيور - جرناس والقرموشه جرناس.

وأوضحت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير كافة الإمكانيات حتى تظهر البطولة بثوب مميز تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني ال47، لافتة إلى أن الهدف من البطولة إحياء التراث الثقافي والموروث الاجتماعي للدولة عبر إعادة توجيه اهتمام المجتمعات المحلية نحو هذا الجانب التراثي وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضافت: «بدأ المركز تنظيم بطولات الصيد بالصقور في دبي، وازدادت البطولات تطوراً، إلى أن بدأت بالانتشار على نطاق إمارات الدولة المختلفة، فتم تنظيم بطولات في الفجيرة والشارقة وعجمان، لتجتمع الإمارات تحت منظومة تراثية واحدة تضم بطولات كبيرة تشهد مشاركة من كافة أطياف المجتمع، ونتطلع للمزيد من البطولات في الفترات المقبلة». وتابعت بقولها: «فخورون بأن نقدم الدعم اللازم في تنظيم وإدارة مسابقات حرصنا على إقامتها وتطويرها قرابة عقدين من الزمن من خلال بطولات فزاع، وأن تتضافر الجهود لتحتل دولة الإمارات مركزاً ريادياً في تنظيم مثل هذه البطولات». وأشارت إلى اكتمال كافة التحضيرات لانطلاقة البطولة التي ترسم المشهد الثاني لموسم الصيد بالصقور، موضحة أن اللجنة المنظمة استقبلت العديد من طلبات المشاركة مما يدل على الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة.

وأعلن عبدالعزيز بن سلطان آل عِلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال كافة التجهيزات المطلوبة لها، وأضاف: «سعداء بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الجهة الرائدة والسبّاقة في تنظيم مثل هذه البطولات النوعية، ونتوجه لفرق العمل بالشكر والتقدير على جهودهم المتواصلة لتهيئة الأرضية المناسبة للمسابقة التي بدأت العام الماضي ولكنها كانت كبيرة في حجم وضخامة التنظيم». وأضاف آل علي: «تم اختيار التوقيت على أن يكون في العاشرة صباحاً لانطلاق المسابقات، ومن الجهة التنظيمية الأخرى، نسير على نفس أنظمة التوقيت والرصد والحلقات المزودة بالشرائح الذكية المستخدمة من قبل المركز لتنظيم بطولات فزاع».

ومن أبرز شروط التسجيل لبطولة نادي الشارقة للصقارين (للتلواح) - للعامة، أن التسجيل مفتوح لجميع الجنسيات (للعامة فقط)، كما يجب إحضار الطيور للتسجيل إلى مقر اللجنة في إمارة الشارقة منطقة مليحة بنادي الشارقة للصقور التي لا تحمل الحلقة الذكية أو لم يتم تفعيلها لموسم 2018-2019 من قبل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وتعتمد البطولة عدة قوانين منها أن مسافة المسابقة تبلغ 400 متر، وسيتم احتساب أفضل توقيت زمني من كل فئة، وبناءً على ذلك سيتم تحديد المراكز الأولى، وسيتم احتساب الزمن عن طريق جهاز الرصد الذي يقوم برصد الزمن الذي يقطعه الصقر في السباق .