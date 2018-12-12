«خورفكان للمعاقين» ينظم محاضرتين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي خورفكان للمعاقين، جلسة علمية ضمن مبادرة التأهيل الذاتي في قاعة مسرح المركز الثقافي، اشتملت على محاضرتين بحضور الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس نادي خورفكان للمعاقين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والكادر الفني بالنادي وجمع غفير من اللاعبين والمهتمين برياضة أصحاب الهمم. قدم المحاضرة الأولى لؤي سعيد علاي، رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية بالنادي، وكانت بعنوان «أسرار النجاح السبعة»، كما قدم الدكتور مصباح إبراهيم جعفر، المدير الفني لنادي خورفكان للمعاقين وأمين عام اتحاد غرب آسيا البارالمبي المحاضرة الثانية بعنوان الإدارة والتنظيم في الحركة البارالمبية الدولية.