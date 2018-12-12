متسابقو الشارقة وأبوظبي والفيكتوري جاهزون لتحدي ال «أكوابيك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

يواصل فريق الشارقة البحري للدراجات المائية المدعوم من قبل نادي الشارقة البحري تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم للزوارق السريعة للفورمولا 1، ومنافسات الدراجات المائية «الأكوا بيك» العالمية للدراجات المائية، وتحقيق نتائج تليق بحجم النادي والفريق الواعد الذي يمثله في كافة المشاركات الرسمية محلياً ودولياً.

ويتأهب كافة السائقين لخوض غمار منافسات البطولتين اللتين تقامان في بحيرة خالد خلال أسبوع البطولات العالمية للرياضات البحرية التي تحتضن منافساتها الإمارة الباسمة على مدار أسبوع كامل برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبتنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة البحري.

ويمثل فريق الشارقة البحري في منافسات الأكوا بايك متسابقان واعدان هما عبدالله عبدالرحمن الحمادي، وسيشارك في فئة واقف محترفين والثاني هو سلطان عيسى الحمادي وسيشارك في واقف محترفين، يقودهما عيسى الحمادي كمشرف عام على التدريب، ويعاونه مطر الهاملي كمساعد فني.

وكان الفريق حقق قبل أيام المركزين الثاني والثالث في بطولة ملك تايلاند العالمية التي كانت خير تحضير لمنافسات الأكوا بايك بالشارقة.

وأكد علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ثقته في الفريق وشدد على أنه قادر في المستقبل القريب على تحقيق النتائج المرجوة التي تليق باسم ومكانة النادي.

من جانب آخر، يدخل فريق أبوظبي للدراجات المائية اليوم مرحلة مهمة وحاسمة من أجل حسم مجموعة من الألقاب منها حسم بطولة العالم للدراجات المائية وحسم بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، بجانب الفوز بصدارة جائزة الشارقة الكبرى في الزوارق والدراجات المائية.

ويشارك اليوم أبطال فريق أبوظبي في أكثر من فئة حيث يتصدر الترتيب العام في فئة الحركات الاستعراضية نجم الفريق راشد الملا والذي يمتلك 100 نقطة حتى الآن متفوقاً على صاحب المركز الثاني الإيطالي روبرتو مارياني والذي يمتلك 80 نقطة في مشوار المنافسة، ويشارك أيضاً راشد الطاير من فريق أبوظبي في فئة البرو رايدر لينافس وبقوة على لقب جولة الختام للبطولة.

ويمتلك الملا العلامة الكاملة لفئة الحركات الاستعراضية عبر الجولات الماضية من البطولة، ولو تمكن اليوم من تحقيق المركز الأول في المنافسة فسيتوج رسمياً بطلاً لهذه الفئة وبدون الانتظار للختام بعد غد الجمعة.

وسبق للملا أن أحرز المركز الأول في إمارة الشارقة وفي نفس المكان في الموسم الماضي كما سبق له أن توج بالمراكز الأولى هنا مراراً عبر بطولة الإمارات للدراجات المائية، ولو توج اليوم بالمركز الأول فسيسجل له ولفريق أبوظبي إنجازاً جديداً في هذه الرياضة ولقباً ينضم إلى الألقاب التي حصدها الفريق في موسم 2018.

ويشارك فريق الفيكتوري تيم في الجولة الثالثة والختامية من مونديال الدراجات المائية (الأكوا بايك جائزة الشارقة الكبرى)، وينافس الفيكتوري تيم في فئة واقف محترفين جي بي 1 بطل العالم سبع مرات النمساوي كيفين رايتير، ويتصدر متسابق الفيكتوري كيفين رايتير فئة واقف محترفين - جي بي 1 برصيد 50، ويحرص خلال مشاركته الحالية على الفوز باللقب مرة أخرى.

وعن منافسات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، فستنطلق اليوم مع الفحص الفني والتسجيل في التاسعة صباحاً وتستمر لنصف ساعة، قبل الانتقال إلى منافسات وتحدي اليوم الأول والذي سيقسم إلى مرحلتين تنطلق الأولى في العاشرة صباحاً وبمشاركة جميع الفئات، ثم تنطلق المرحلة الثانية والختامية في تمام الخامسة عصراً وتستمر لساعتين وبذلك تكون تفاصيل اليوم الأول للدراجات المائية قد انتهت وتنتقل إثارتها إلى اليوم الختامي بعد غد الجمعة.