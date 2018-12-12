موعد مرتقب بين الريال وريفر بليت بنكهة دي ستيفانو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز نادي ريفر بليت بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم وتأهل بذلك إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليمنح عشاق كرة القدم أملا جديدا في إمكانية مشاهدة هذا النادي الكبير وهو يواجه العملاق الأوروبي ريال مدريد في أول مواجهة رسمية قد تجمع بين الناديين العريقين.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية: إن الفريقين قد يلتقيا للمرة الأولى في نهائي إحدى البطولات في 22 ديسمبر الجاري إذا ما اجتازا عقبة الدور قبل النهائي لمونديال الأندية، حسبما هو متوقع.

وكان الناديان الأرجنتيني والإسباني التقيا في تسع مناسبات، ولكن لم تجمعهما مباراة رسمية في أي مرة، ويلتقي نادي العين الإماراتي مع ولينجتون تيم النيوزيلندي في الدور الأول للمونديال ليواجه الفائز منهما الترجي التونسي، ممثل القارة الإفريقية، في 15 ديسمبر الجاري، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة الأخيرة مع ريفر بليت في الثامن عشر من نفس الشهر.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي ريال مدريد مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين شيفاز المكسيكي مع كاشيما أنتلرز الياباني في التاسع عشر من هذا الشهر، وإذا ما نجح الفريقان الإسباني والأرجنتيني في الفوز في هاتين المواجهتين فسيلتقيان لأول مرة في نهائي بطولة رسمية ستعكس تاريخ العلاقات العميقة بين الطرفين، نظرا للقيمة الكبيرة التي يمثلها اللاعب الراحل الفريدو دي ستيفانو لكلا الناديين، ولعب دي ستيفانو لريفر بليت وحصد معه الألقاب في عام1947 ولعب لريال مدريد وصنع حقبة ذهبية مع النادي الإسباني وأصبح أحد أبرز أيقوناته عبر التاريخ.

وفيما يلي المباريات الودية التي جمعت بين ريال مدريد وريفر بليت عبر تاريخ الناديين:

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عام 1951 فاز ريفر بليت 4 - 3 على ريال مدريد في إسبانيا.

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عام 1958 فاز ريال مدريد 1 - صفر على ريفر بليت في الأرجنتين.

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عام 1961 خسر ريال مدريد مرة أخرى في إسبانيا بنتيجة 2 -3.

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عام 1965 تعادل الفريقان بدون أهداف في الأرجنتين.

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عام 1965 التقى الفريقان مرة أخرى في فنزويلا وتعادلا 1 - 1.

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شهد العام 1965 أيضا ثالث مواجهات الفريق في سنة واحدة وكان الفوز من نصيب النادي الإسباني بنتيجة 3 - 1.

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عام 1973 فاز ريال مدريد بنتيجة 3 - 1 في ملعبه.

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عام 1994 فاز ريال مدريد 4 - 1 في الأرجنتين.

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عام 2003 فاز ريال مدريد في ملعبه بنتيجة 3 / 1.