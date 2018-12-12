شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو جوادا لاخارا بالغترة «الحمدانية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في بادرة كشفت من الوهلة الأولى أحد أهم مكاسب استضافة البطولة على صعيد تبادل الثقافات والتواصل بين الشعوب، ارتدى لاعبو فريق شيفاس جوادا لاخارا المكسيكي الغترة على الطريقة «الحمدانية» لدى وصولهم، والتقطوا بها العديد من الصور التذكارية، وأبدى معظم أفراد البعثة سعادتهم وقالوا إنها ستكون أول ما سيرسلونه لأصدقائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإعلان وصولهم الى الإمارات ومشاركتهم في مونديال الأندية.
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