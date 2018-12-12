شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يفتتح المونديال أمام ويلينغتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع العين الى فوز تاريخي احتفالي عندما يواجه تيم ويلينجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا مساء اليوم في استاد هزاع بن زايد، في افتتاح كأس العالم للأندية في كرة القدم التي تحتضنها الإمارات.

ويلاقي الفائز في المباراة، الترجي التونسي في 15 كانون الأول/‏‏ديسمبر، في ربع نهائي المسابقة التي تستمر حتى 22 منه.

ويشارك في البطولة التي تستضيفها الإمارات للمرة الرابعة بعد أعوام 2009 و2010 و2017، سبعة أندية، هي العين ، والأبطال القاريون ريال مدريد (أوروبا)، وريفر بلايت (أميركا الجنوبية)، الترجي (إفريقيا)، كاشيما أنتلرز (آسيا) وتيم ويلينجتون (أوقيانوسيا) وغوادالاخارا المكسيكي (الكونكاكاف). وستكون المشاركة الأولى للعين وتيم ويلينجتون، لكن لبطل الإمارات حوافز إضافية لتحقيق الفوز إذ يحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسه (1968).