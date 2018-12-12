الظاهري يفوز بالجائزة الكبرى في سباق ماكاو للكارتينج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق بطل الكارتينج الإماراتي الموهوب راشد الظاهري البالغ من العمر 10 أعوام انتصاراً آخر، وفوزاً جديداً في سباق ماكاو الدولي للكارتينج لعام 2018، وجاء فوز البطل الإماراتي مصحوباً بمواجهة حادة للظروف المناخية الصعبة في حلبة كولوان للكارتينج في ماكاو، وخلال السباق الشائق، تقدم راشد الذي بدأ من المركز الحادي عشر في ترتيب خط البداية إلى المركز الأول .

وقال راشد معلقاً بسرور على فوزه: «على الرغم من أنها المرة الأولى التي أزور فيها هذا المضمار، إلا أنها كانت الأفضل لدي، كان من المثير والشائق جدا أن تبدأ من الوراء - ماراً بالعديد من المنافسين وتنتهي بالفوز بالمركز الأول.