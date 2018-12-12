الأولمبياد الخاص ينظّم دورات تأهيلية للمدربين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

انطلقت أمس الأول فعاليات الدورة التدريبية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص الإماراتي في نادي أبوظبي الرياضي، والتي تهدف إلى تأهيلهم لتولي المناصب ضمن الكوادر الفنية لمنتخبات الإرادة في المستقبل في ظل الاهتمام الذي أصبح يحظى به قطاع أصحاب الهمم قبيل استضافة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الحدث الإنساني والرياضي الأكبر حول العالم بمشاركة أكثر من 7500 لاعب ولاعبة، خلال الفترة من 14 حتى 21 مارس المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وغطت الدورة، التي تختتم فعالياتها مساء اليوم، وتواصلت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ثلاثة تخصصات فنية في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة الشاطئية، بحضور لافت بلغ 130 مدرباً ومدرس رياضة من مختلف أندية ومدارس الدولة، وتضمّنت عدة محاور دشنت بدورات مجمعة للألعاب لثلاث، إذ اشتملت على مقدمة عن الأولمبياد الخاص والتقسيم فيه، واختتمت فعاليات اليوم الأول بالمسابقات الرسمية في كل لعبة على حدة، كما تواصلت أمس بورش عمل منفصلة لكل لعبة تحت عنوان مبادئ تدريب، واختتمت بورشة عن الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص.

ويسدل الستار اليوم على الدورات بتطبيق عملي للجوانب النظرية التي تم دراستها خلال الأيام الماضية، وذلك بشكل ميداني في الملاعب، ويعقبها مناقشة عامة وحفل ختام، يشتمل على تسليم الشهادات الخاصة بالمشاركين والمعتمدة من الأولمبياد الخاص الإماراتي والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.