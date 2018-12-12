«Our Time Is Now» يزين حافلة «الأبيض»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نتائج مسابقة اختيار شعارات حافلات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، وذلك قبل شهر من انطلاق منافسات البطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم الآسيوية، والتي ستقام خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019، بمشاركة 24 منتخباً.

واستقبل الاتحاد الآسيوي آلاف المشاركات من الجماهير في مختلف أنحاء القارة، والتي أظهرت فخرهم الوطني تجاه منتخبات بلادهم، أسفرت عن اختيار 24 شعاراً لتزيين حافلات المنتخبات الرسمية، وحظيت المسابقة التي استمرت لمدة شهر بنجاح كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد الأصوات في المرحلة الثانية للمسابقة إلى أكثر من 105000 صوت عبر المنصات الرقمية للاتحاد الآسيوي.

وسيزين شعار«Our Time Is Now»

، «وقتنا الآن» حافلة المنتخب الإماراتي مستضيف البطولة، حيث شارك آلاف الإماراتيين في اختيار عدة شعارات، إلا أن هذا الشعار حصل على أعلى نسبة إجماع في صفوف الجماهير، بعد الجولة الأخيرة من التصويت.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: يشكل شعار الفريق وسيلة فعالة لربط الجمهور بفريقهم، ونحن سعداء بتبني هذا الشعار الذي اختاره الجمهور، والذي سيسهم في تعزيز شعورهم بالتواصل ويحفزهم على دعم منتخبهم الوطني خلال انتقالاته بين المدن المستضيفة .

وبعد انتهاء المسابقة سيحصل الفائزون على قمصان موقعة لمنتخبات بلادهم، فضلاً عن رؤية شعاراتهم تزين حافلات منتخبات بلادهم .تواصل الحملة الترويجية التفاعلية التي أطلقتها اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة، قبل نحو شهر من انطلاق البطولة عملها بنجاح، وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً واستقطبت حتى الآن آلاف المشجعين.