«الانضباط» تؤجل النظر في شكوى العين ضد الوصل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجلت لجنة الانضباط باتحاد الكرة النظر في شكوى نادي العين، على قانونية مشاركة لاعب الوصل ناصر محمود في لقاء الفريقين يوم الجمعة الماضي، ضمن دور ال16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك لاستفتاء الإجراءات القانونية بخصوص مشاركة اللاعب المعني، ومن ثم التوصل لقرار بشأنها في جلسة الأحد المقبلة.

وغرمت لجنة الانضباط في اجتماعها أمس نادي العين 20 ألف درهم، بسبب هتافات جماهيره ضد حكم مباراة الفريق أمام الوصل، حيث جاء في تقرير المباراة أن الجماهير وصفت الحكم بالفاشل.

وفي المباراة ذاتها، تم تغريم مدرب الوصل حسن العبدولي مبلغ ألف درهم مع لفت نظره بسبب احتجاجه على قرارات حكم المباراة، والتي طُرد على أثرها أثناء المباراة.

وقال المتحدث الرسمي للّجنة حمدان الزيودي: إن اللجنة غرمت نادي النصر 10 آلاف درهم بسبب عدم التزامه تنفيذ لائحة بطولة كأس الخليج العربي، حيث لم يشرك الفريق ثلاثة لاعبين من مواليد 1997، واكتفى بإشراك اثنين في مباراته أمام شباب الأهلي دبي السابقة.

وعاقبت اللجنة أيضاً نادي الفجيرة بالغرامة خمسة آلاف درهم لعدم الالتزام بالعدد المحدد لتسجيل الإداريين في قائمة المباراة.

وأوقفت لجنة الانضباط قرار التنفيذ الصادر لصالح أحد وكلاء اللاعبين بقيمة تزيد على مليوني درهم، وذلك بسبب الاستئناف المقدم من قبل نادي الجزيرة طعناً في الإجراءات.