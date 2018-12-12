«سيتي» يختتم جولة كؤوس الموسم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي مانشستر سيتي جولة كؤوس الموسم الفائت التي قدمتها الاتحاد للطيران وشهدت عرض كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو في 28 مدينة ضمن 14 دولة في ست قارات.

وحصل مشجعو السيتيزن في جميع أرجاء العالم خلال الجولة التي استمرت لمدة 100 يوم، على فرصة لمشاهدة الكؤوس عن قرب، ومقابلة أساطير النادي الإنجليزي بول ديكوف وجوليون ليسكوت، كما تمكن عشاق نادي مانشستر سيتي من تشجيع النادي في بث مباشر أثناء عرض مباريات الفريق وإضافة إلى ذلك حصل مشجعو الفريق الأزرق السماوي على فرصة للتصويت واختيار المدن التي يرغبون في وصول جولة الكؤوس إليها.

وتزامن ختام الجولة العالمية مع إقامة مباراة مانشستر سيتي مع نادي بورنموث ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استقبل النادي أربعة مشجعين من الصين والهند والبرازيل والإمارات في استاد الاتحاد، وحصل هؤلاء المشجعون على فرصة للاستمتاع بتجربة مذهلة لا تنسى، كما استمتع المشجعون بمشاهدة الفوز الذي حققه مانشستر سيتي في هذه المباراة وحصلوا على مفاجآت خاصة في المرحلة الأخيرة من الجولة.