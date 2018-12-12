شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي» يختتم جولة كؤوس الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي مانشستر سيتي جولة كؤوس الموسم الفائت التي قدمتها الاتحاد للطيران وشهدت عرض كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو في 28 مدينة ضمن 14 دولة في ست قارات.
وحصل مشجعو السيتيزن في جميع أرجاء العالم خلال الجولة التي استمرت لمدة 100 يوم، على فرصة لمشاهدة الكؤوس عن قرب، ومقابلة أساطير النادي الإنجليزي بول ديكوف وجوليون ليسكوت، كما تمكن عشاق نادي مانشستر سيتي من تشجيع النادي في بث مباشر أثناء عرض مباريات الفريق وإضافة إلى ذلك حصل مشجعو الفريق الأزرق السماوي على فرصة للتصويت واختيار المدن التي يرغبون في وصول جولة الكؤوس إليها.
وتزامن ختام الجولة العالمية مع إقامة مباراة مانشستر سيتي مع نادي بورنموث ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استقبل النادي أربعة مشجعين من الصين والهند والبرازيل والإمارات في استاد الاتحاد، وحصل هؤلاء المشجعون على فرصة للاستمتاع بتجربة مذهلة لا تنسى، كما استمتع المشجعون بمشاهدة الفوز الذي حققه مانشستر سيتي في هذه المباراة وحصلوا على مفاجآت خاصة في المرحلة الأخيرة من الجولة.
شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي» يختتم جولة كؤوس الموسم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .