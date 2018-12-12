ريما الحلو تعتلي منافسات الفتيات في «خليجية الجولف»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاءت نتائج منتخبات الإمارات في الجولة الأولى للبطولة الخليجية للجولف جيدة، وتبعث على التفاؤل بتقديم الأفضل خلال بقية الجولات، عندما احتل منتخب الشباب تحت 18 سنة المركز الأول، ومنتخبا الرجال والناشئين تحت 15 سنة المركز الثالث، وكذلك حلت اللاعبة ريما الحلو في صدارة ترتيب فردي بطولة الفتيات.

وشهدت الجولة الأولى من منافسات البطولة الثانية والعشرين للرجال والحادية عشرة للشباب تحت 18 سنة والخامسة للناشئين تحت 15 سنة والرابعة للفتيات والتي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 8 - 13 من شهر ديسمبر الجاري بنادي غلا للجولف، إثارة كبيرة.

وفي منافسات منتخبات الشباب تحت 18 سنة، حل منتخب الإمارات في المركز الأول بحصوله على مجموع 163 نقطة، وفي منافسات الرجال حل المنتخب في المركز الثالث بمجموع 231 نقطة. وفي منافسات منتخبات الناشئين تحت 15 نقطة، فقد حجز المنتخب السعودي مكانه في المركز الأول بمجموع 169 نقطة، والمنتخب العماني ثانياً، ومنتخب الإمارات ثالثاً.

وفي منافسات الفتيات، حلت الإماراتية ريما الحلو في المركز الأول بحصولها على 88 نقطة والمركز الثاني من نصيب القطرية ندى مير، والمركز الثالث للاعبة الإمارات حمدة السويدي.

وحقق لاعبو المنتخب بفئة الشباب محمد الهاجري وراشد العمادي المركزين الأول والثاني، وحل لاعب منتخب الرجال خالد يوسف بالمركز الرابع، كما احتل عبيد الحلو لاعب فئة الناشئين المركز الثاني، وعلياء العمادي المركز الخامس، وقدم أبناء الجسمي راشد وسلطان أداء جيداً رغم مشاركتهما الأولى وهما الأصغر سناً من بين المشاركين بفئة الناشئين.