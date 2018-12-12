جولة كبرياء للكبار.. وليون الأقرب للبطاقة الأخيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض كبار القارة العجوز جولة الكبرياء، اليوم في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما يبدو ليون الفرنسي الأقرب لنيل البطاقة الأخيرة إلى الدور ثمن النهائي؛ لكن مهمته ستكون شاقة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسمت 7 بطاقات من 8 في المجموعات الأربع، التي تختتم الدور الأول اليوم؛ لكن الصدارة لا تزال على المحك في الخامسة بين بايرن ميونيخ الألماني، ومضيفه أياكس أمستردام الهولندي، والثامنة بين يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأيضاً في المجموعة السادسة بين مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي ضمن تأهله، ويحظى بأفضلية الصدارة؛ لكنه سيفقدها في حال خسارته اليوم أمام هوفنهايم الألماني، وفوز ليون.

وستكون مواجهة المجموعة الخامسة في «يوهان كرويف أرينا» الأبرز بين فريقين عريقين حصدا معاً 9 ألقاب في أهم مسابقة للأندية؛ لكن اللقب الأخير لأياكس يعود إلى عام 1995 ولبايرن إلى عام 2013.

وفي المجموعة السادسة، يأمل مانشستر سيتي الاستفادة من مباراته، وضيفه هوفنهايم الألماني متذيل الترتيب، للنهوض سريعاً من الهزيمة الأولى له في الدوري .

ويحتاج فريق الإسباني جوسيب غوارديولا إلى نقطة؛ لضمان الصدارة، بغض النظر عن نتيجة ليون مع مضيفه شاختار دانييتسك

ويتصدر سيتي بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الفرنسي، الذي يملك أفضلية المواجهتين المباشرتين (فاز 2-1 ذهاباً في مانشستر وتعادلا إياباً 2-2).

وعلى غرار ريال، يخوض روما مباراة هامشية في تشيكيا ضد فيكتوريا بلزن، الذي يأمل في فوز ريال على سسكا، وتحقيق نتيجة إيجابية؛ لينال المركز الثالث، وينتقل بالتالي إلى «يوروبا ليغ».