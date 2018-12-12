زعيم الإمارات يواجه ويلينغتون في ضربة البداية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

تتجه أنظار العالم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، نحو استاد هزاع بن زايد في مدينة العين؛ لمتابعة افتتاح كأس العالم للأندية في نسخته الخامسة عشرة والأخيرة بشكلها الحالي، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 12 إلى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة سبعة أندية، هي: ريال مدريد بطل أوروبا، وريفر بليت الأرجنتيني حامل لقب كوبا ليبرتادورس قبل ثلاثة أيام علي حساب نده الأزلي بوكاجنيور، وجوادالاخارا بطل الكونكاكاف، وكاشيما أنتلرز بطل آسيا، والترجي التونسي بطل القارة السمراء، وفريق ويلينغتون النيوزلندي ممثل اتحاد أوقيانوسيا، وفريق العين ممثل الإمارات بوصفه بطلاً لدوري الخليج العربي في الموسم الماضي.

وسيواجه زعيم الإمارات فريق ويلينغتون في مباراة الافتتاح، في مباراة متكافئة على الورق، والفائز منهما سيلاقي الترجي التونسي بطل إفريقيا. وأكمل العين جاهزيته لضربة البداية في المونديال، بسلسلة من التدريبات، تحت إشراف مدربه الكرواتي زوران ماميتش، وبحضور كل اللاعبين، بمن فيهم المصابان عامر عبد الرحمن، وريان يسلم، ولكن لن يشاركا؛ لعدم بلوغهما الجاهزية المطلوبة، هذا بجانب الوافد الجديد المالي حامد دومبيا، الذي تم قيده لهذه البطولة، ولم يخُضْ أي مباراة مع فريقه الجديد، واكتفي بالتدريبات فقط؛ لذلك مشاركاته من البداية تبدو صعبة، وإنما سيكون ضمن القائمة ومن خيارات المدرب زوران، فيما فقد الفريق فرصة قيد النجم البرتغالي روبن روبيرو «الأجنبي السادس» في قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة؛ لخلافات متعلقة بين اللاعب ونادي السابق، ولم تحسم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يلعب العين بتشكيلته المعروفة المكونة من خالد عيسى في حراسة المرمى، وإسماعيل أحمد ومهند العنزي وبندر الأحبابي والياباني شيوتاني وأحمد برمان ومحمد عبد الرحمن «عجب» ونادر يحيى والمصري حسين الشحات والبرازيلي كايو لوكاس والسويدي ماركوس بيرغ.

أما فريق ويلينغتون، فقد أحاط تدريباته الثلاثة التي أجراها في العين بسرية تامة، مما يعني أنه يستعد لمفاجأة صاحب الأرض والجمهور، والتخطيط لإقصائه من مواصلة المشوار.

هذا وأعرب محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف على الفريق الأول والرديف، عن بالغ امتنانه وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي العين، ومجلس الشرف العيناوي، على الرعاية الكريمة والدعم السخي لهذا الكيان الشامخ حتى أصبح أحد أهم أندية القارة الآسيوية، كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الرعاية السامية والدعم المتواصل للنادي، وحرص سموه على تبني فكرة دعوة حضور ومشاركة من ساهموا في مسيرة إنجازات النادي طوال الخمسين عاماً، في مونديال الأندية -الإمارات 2018، الأمر الذي أدخل الفرحة والبهجة في نفوس الجميع.

وقال: هناك من اعتذر؛ لظروف خاصة كعبد المجيد الشتالي وأسرة المدرب الفرنسي الراحل عبدالكريم ميتسو، إضافة إلى أبناء حميد الذيب، أول مدرب قاد العين لتحقيق لقب بطولة الدوري، واللاعب حماد العقربي الذي يمر بظروف صحية، ونتمنى له عاجل الشفاء، وغيرهم من أبناء هذا الكيان الذين لم ينسَهم النادي وقيادته، والشكر أيضاً موصول لمحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، و حمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب؛ لتبنيهما الفكرة، والعمل على تنفيذها بالصورة المطلوبة، وكل الأمنيات الصادقة بمشاركة الجميع في هذه المناسبة المهمة والتاريخية للنادي.

وعن مشاركة الزعيم في المونديال قال: المشاركة في المونديال باسم الدولة شرف كبير، يعزز من مسؤولية كل منتسب لهذا الكيان الشامخ في العمل على مضاعفة الجهود لإظهار أفضل ما لديه؛ حتى نتمكن من الظهور المشرف باسم دولتنا الحبيبة في «عام زايد»، والمشاركة تتزامن مع اليوبيل الذهبي لنادي العين، سابقاً كنا نتابع مشاركة الأندية في هذه البطولة بمشاعر «الغبطة» والسرور، واليوم حققنا الهدف الرئيسي بالوصول إلى مونديال الأندية، أما المرحلة الحالية فمعنية بالحضور الجيد، والظهور المشرف باسم الدولة، وإرضاء تطلعات الجماهير العيناوية الوفية، وجميع المحبين لكرة القدم الإماراتية، ولاعبو فريق العين على قدر الثقة وأهل للتحدي.

وأوضح حماد أن التعاقد مع اللاعب المالي حامد دومبيا جاء بناء على اختيار المدير الفني، زوران ماميتش، وفقاً لتقرير تضمن احتياجات فريقه الفنية في مونديال الأندية، وذلك بموافقة اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي.

وقال: اللاعب يمتلك الإمكانيات المطلوبة لتحقيق الإضافة المرجوة، فيما لم نوفق في الأمتار الأخيرة في معالجة مشكلة البرتغالي روبن روبيرو، والذي كنا نتمنى أن يمثل الإضافة الكبيرة للفريق؛ وذلك بسبب مشكلته مع ناديه، ولم نحصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم لقيده.

وحول إمكانية ضم اللاعب البرتغالي في الشتاء قال: لا زالت مشكلة اللاعب عالقة حتى الآن مع ناديه، وسنسعى للتوصل للحلول المطلوبة، بما لا يضر مصالح النادي، ويعود بالفائدة المرجوة على اللاعب والمؤكد أن رؤية مدرب الفريق واحتياجاته في المرحلة القادمة، بالتوافق مع اللجنة الفنية للاحتراف، ستحدد كافة الأمور المعنية بالتعاقدات الشتوية.

وعن طموحات العين في كأس العالم، قال: استراتيجية النادي واضحة في التعامل مع كل البطولات، وتحدث المدرب مع لاعبي الفريق حول أهمية التفكير، والتركيز على تجاوز المرحلة الأولى، والتعامل مع كل مباراة على حدة.

وامتدح «حماد» في ختام حديثه مبادرات محمد بن ثعلوب الدرعي، الداعمة لجماهير نادي العين، وتحفيزه الدائم لمحبي هذا الكيان إلى مساندة الفريق؛ إيماناً منه بأهمية الدور الذي ظلت تضطلع به الأمة العيناوية في مسيرة إنجازات «الزعيم».



محمد فايز:طموحنا الوصول للنهائي

أوضح محمد فايز لاعب العين، أن مشاركة «الزعيم» في مونديال الأندية، ممثلاً للدولة، هو شرف كبير، خصوصاً أنها المرة الأخيرة للأندية الإماراتية كدولة مستضيفة؛ لذلك لابد من استثمار الحدث العالمي، وتقديم صورة مشرفة لكرة الإمارات.

وقال: نتطلع للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، ونحن كلاعبين هدفنا وطموحنا الوصول للنهائي، ونأمل أن يحالفنا التوفيق.

وأوضح: إن مباراة الوصل صفحة وانطوت، وكل تركيزهم ينصب حول مباراة الافتتاح اليوم أمام بطل نيوزيلندا، وبدعم ومساندة الجماهير سيحققون الفوز، ويتأهلون للمرحلة القادمة.

وأضاف: الجزيرة قدم مستوى مفرحاً أسعد به الشارع الإماراتي في النسخة الماضية، ولن يكون مستوانا أقل منه، وندرك أن جماهيرنا لن ترضى إلا بالمراكز المتقدمة في أي بطولة نشارك فيها؛ لذلك سنضاعف من جهودنا؛ لإرضائهم وإسعادهم في الحدث العالمي.



محمد أحمد: سنسير على خطى الجزيرة بتشريف الإمارات

ذكر محمد أحمد مدافع العين، أن مشاركة أي لاعب في كأس العالم للأندية ستسجل في سيرته الكروية، وسيذكرها التاريخ للجيل الحالي، لذلك على كل لاعب أن يقدم أفضل ما عنده، ويظهر بالصورة المشرفة لناديه وللوطن الذي يمثله في هذا المحفل العالمي وقال: نطمح إلى تقديم عروض مميزة، نحقق من خلالها نتائج إيجابية، بجانب الاستمتاع بأجواء المونديال العالمية، ونحن من جانبنا سنبذل كل ما في وسعنا لتشريف الكرة الإماراتية، ولن نكون أقل مما قدمه فريق الجزيرة في النسخة الماضية.



الشحات: الوجود في المونديال أمنية كل لاعب

اعتبر المصري حسين الشحات لاعب العين نفسه من اللاعبين المحظوظين، ففي 6 أشهر فقط منذ انضمامه للعين حصل على بطولة دوري الخليج العربي، ثم كأس صاحب السمو رئيس الدولة بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية، الأمر الذي لا يحدث مع أي لاعب كرة قدم إذا لم يكن محظوظاً وقال: بالطبع الوجود في هذا المحفل العالمي شرف كبير وأمنية لأي لاعب كرة قدم، والحمد الله أنها تحققت بالنسبة لي وفي فترة وجيزة، أما بالنسبة للبطولة بالتأكيد ستكون صعبة للغاية فهي تضم الأندية في قارات العالم، إلا أننا سنبذل أقصى ما عندنا لتشريف الكرة الإماراتية وإسعاد الجماهير العيناوية.



بيرج: البطولة تسهم في تعزيز خبراتنا

أشار السويدي ماركوس بيرج مهاجم العين إلى أن المشاركة في مسابقتي كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده ومونديال العالم لأندية الإمارات 2018، مع نادي العين يمنحه شعوراً رائعاً، وقال: مونديال الأندية بطولة ليست عادية كونها تضم أكبر الفرق على مستوى العالم، الأمر الذي يسهم في تعزيز خبراتنا بالصورة المطلوبة، طموحاتنا كبيرة وندرك جيداً أن جميع المباريات لن تكون سهلة إلا أننا في كامل الجاهزية، لتأكيد مقدرتنا على تحقيق طموحاتنا الشخصية وتطلعات الجماهير العيناوية والإماراتية على حد سواء، جماهير كرة القدم لا تحتاج دعوة لمساندة ناديها، وأثق في الحضور الحاشد لمحبي العين وكرة القدم بالدولة من أجل مساندة الفريق في الحدث العالمي.