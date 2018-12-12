شكرا لقرائتكم خبر عن مارتا تدخل صالة المشاهير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت النجمة البرازيلية مارتا، الفائزة 6 مرات بجائزة فيفا لأفضل لاعبة في العالم صالة المشاهير في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو البرازيلية. وطبعت مارتا قدميها على لوح إسمنتي ملون كي تفرش بالألوان مسيرة لاعبات الكرة حول العالم خصوصاً في بلادها البرازيل.

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