الدوس: الجزيرة حدد سقف الطموح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

تترقب جماهير الأمة العيناوية مشاركة فريقها في كأس العالم للأندية بفارغ الصبر باعتباره المشهد الوحيد الذي غاب عنه «الزعيم» عبر تاريخه الطويل المرصع بالبطولات والإنجازات، خصوصاً أنه الفريق الإماراتي الوحيد الذي نال شرف التربع على عرش القارة الصفراء عام 2003 عندما توج بطلاً لكأس آسيا في نسختها الجديدة، ولكن لحظّه العاثر تم تأجيل البطولة في تلك الفترة ولم يتم تنظيمها، كما لم يحالف الحظ الفريق في التواجد قبل عامين في البطولة عندما خسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق تشونبوك الكوري، إلا أن حلم جماهير العين تحقق بمشاركة فريقها في البطولة العالمية بوصفه بطلاً لدوري الخليج العربي في الموسم الماضي.

ربما التحدي الأكبر الذي سيواجه الزعيم العيناوي هو الظهور الرائع لفخر أبوظبي فريق الجزيرة في النسخة الماضية ووصوله إلى دور الأربعة وخسارته بشرف أمام النادي الملكي ريال مدريد الأمر الذي يحتم على ممثل الإمارات الظهور بصورة مشرفة أسوة بشقيقه العنكبوت الجزراوي.

والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف تنظر الأمة العيناوية لمشاركة زعيمها في مونديال الأندية وما هو المطلوب من اللاعبين في هذه البطولة العالمية، وهل ألقى فريق الجزيرة عبئاً كبيراً على ممثل الوطن «العين» في هذه البطولة باعتبار أنه مطالب بتقديم الأفضل وألا يقل مستوى الأداء عنه في النسخة الماضية؟!!. ولمعرفة آراء العيناوية وجّه «الخليج الرياضي» السؤال لعدد من العيناوية حول هذا الحدث العالمي، وأكد سالم جوهر «الدوس» قائد العين السابق وحامل لقب كأس آسيا عام 2003 أن التمثيل المشرف للكرة الإماراتية في هذا المحفل العالمي هو الهدف الأسمى والأكبر للزعيم مبيناً أن ثقتهم كبيرة في اللاعبين وجهازهم الفني بتقديم أداء مميز لا يقل عما قدمه فريق الجزيرة في العام الماضي وقال: في البداية كلنا يعلم أن التواجد في كأس العالم للأندية شرف كبير بل أمنية يتطلع إليها أي لاعب كرة قدم ونحن كجيل سابق حقق بطولة آسيا كنا نود ونتمنى أن نتواجد في هذا الحدث العالمي، وأعتقد أننا غير محظوظين، حيث تم تأجيل البطولة في تلك الفترة، لذلك أعتبرها فرصة تاريخية للجيل الحالي ولا بد من اغتنامها بالصورة المثالية، ويجب على كل لاعب بذل أقصى ما عنده وتقديم نفسه للعالم بصورة مميزة، فهي ذكرى تاريخية له ولناديه وسيحكيها لاحقاً لأولاده وأحفاده وستكون في ذاكرة كل عيناوي.

وأضاف: التركيز واللعب بهدوء والتحلي بالثقة بالنفس كلها عوامل مهمة ولا بد من توافرها في مثل هذه البطولات العالمية، الفوز في ضربة البداية أمام بطل نيوزيلندا مع تقديم الأداء الجيد سيكون المفتاح للاستمرار بنجاح في البطولة، وعلى اللاعبين أن يدركوا أن المباريات كلها ستكون في غاية الصعوبة لذا عليهم التعامل معها بالقطعة وكل مباراة على حدة، كما يجب تجنب الأخطاء الفردية والتركيز العالي طوال التسعين دقيقة.

وحول ما إذا قدمه الجزيرة في النسخة الماضية سيكون بمثابة ضغط على العين في هذه البطولة أوضح الدوس: أعتقد أن المسألة لا ترتبط بضغط أو بموقف صعب بقدر ما هو حافز ودافع قوي للفريق لتقديم كرة قدم جميلة، خصوصاً أن العين لديه مجموعة من اللاعبين يملكون المهارة ويتميزون بالأداء الجماعي، كما أن ظهور الجزيرة بالصورة المشرفة ووصوله لدور الأربعة وتقديمه أداءً رائعاً أمام ريال مدريد يؤكد أن كرة القدم لا يوجد فيها مستحيل وتعترف بالبذل والعطاء داخل الملعب خلال التسعين دقيقة، كما يجب استغلال عاملي الأرض والجمهور، ومن وجهة نظري أرى أن العين قادر على تكرار سيناريو الجزيرة إذا تعامل بالجدية والروح العالية وآمن بقدراته وحظوظه في الوصول لأبعد نقطة ممكنة في مونديال الأندية.