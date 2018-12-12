«أولمبياكوس» يتخلى عن يايا توريه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، أنه أنهى ارتباطه بلاعب الوسط العاجي المخضرم يايا توريه (35 عاماً) بالتراضي، أمس، وأصدر النادي اليوناني بياناً أكد فيه «أن أولمبياكوس ويايا توريه يودان إعلام أنصار النادي بأنها قررا وضع حد للتعاون بينهما»، وأضاف «سيغادر كصديق، وستبقى أبواب النادي مفتوحة دائماً له».

وكان توريه انضم للمرة الثانية إلى أولمبياكوس قبل ثلاثة أشهر، لكنه لم يشارك كثيراً في صفوفه في الدوري المحلي والدوري الأوروبي (يوروبا ليج).