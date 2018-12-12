الكتبي: الجمهور مطالب بدعم العين «كماً وكيفاً»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح القطب العيناوي محمد عبد الله الكتبي «أبوحمد» أن مشاركة «الزعيم» في كأس العالم للأندية تعتبر فرصة ذهبية للجيل الحالي، وفرصة العمر بالنسبة للاعبين؛ ليدونوا أسماءهم بمداد من ذهب، في سجلات التاريخ العيناوي.

وقال: المشاركة في البطولة العالمية فرصة لا تعوض، وقد لا تأتي مرة أخري بالنسبة للجيل الحالي؛ لذلك لابد من وضع بصمة تظل في ذاكرة التاريخ، خصوصاً أنها بطولة قصيرة المدي، ويمكن الذهاب فيها بعيداً بسهولة إذا تم التعامل معها بصورة مثالية، ولكن المهم الفوز في ضربة البداية أمام بطل نيوزلندا، ثم بعدها التفكير في مواجهة فريق الترجي التونسي بطل إفريقيا، وهو فريق جيد ولكن ليس بالمخيف، ويمكن تخطيه، وأعتقد أن الفوارق ليست كبيرة بين الفرق المشاركة في البطولة باستثناء ريال مدريد وريفربليت الأرجنتيني.

وتابع: جماهير العين منذ سنوات طويلة وهي تحلم بمشاركة فريقها في مونديال الأندية، وشاءت الأقدار أن يشارك الفريق في النسخة الأخيرة، قبل تطبيق نظامها الجديد اعتباراً من البطولة القادمة، لذلك لابد أن تتواجد جماهير الأمة بكثافة، وتملأ مدرجات استاد هزاع بن زايد، وإلا فستكون «ملامة» وأنا شخصياً سأعتبرها مقصرة إذا لم يتواجد 20 ألف متفرج في مباراة الافتتاح، وعلى الجماهير أن تدرك أن تواجدها ومساندتها للفريق سيسهلان مهمته في المشوار، فلابد من استغلال عاملي الأرض والجمهور بصورة مثالية.

وحول ما إذا كان العين في موقف محرج بعد تألق نادي الجزيرة في النسخة الماضية، قال الكتبي: الجزيرة قدم مشاركة رائعة السنة الماضية، والكل أشاد بأدائه، وأعتقد أن الإدارة مع الجهاز الفني نجحوا في فصل اللاعبين عن البطولة المحلية التي كان يعاني فيها الفريق النتائج المتواضعة؛ لذلك جاء الأداء في المونديال مميزاً، ومن وجهة نظري أداء الجزيرة الرائع سيكون حافزاً قوياً لنجوم الزعيم في تقديم مستويات رائعة، والتواجد في المربع الذهبي على أقل تقدير، وعلى المستوي الشخصي أنا متفائل، بل على يقين أن العين سيشرف الإمارات كعادته في المحافل الخارجية، وقادر على الوصول للأدوار النهائية، وإسعاد جماهيره والشارع الرياضي الإماراتي بعروض مميزة.