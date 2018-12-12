الترجي يرفض إقامة السوبر الإفريقي في الدوحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ضربة قوية لمخطط نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر لرسم صورة دولية زائفة عن رعاية الدوحة واهتمامها برياضة كرة القدم، خاصة بعد التقارير الدولية التي أكدت أن الشعب القطري لا علاقة له بكرة القدم ولا يحرص على حضور المباريات، رفض نادي الترجي التونسي، بطل دوري أبطال إفريقيا، احتضان العاصمة القطرية الدوحة، مباراة السوبر الإفريقي التي يواجه فيها نظيره الرجاء المغربي.

ووفقاً لموقع «صوت الدار»، أكد النادي التونسي في بيان له أنه متمسك بإقامة مواجهته أمام الرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية، على لقب كأس السوبر الإفريقي، على ملعب «رادس» الخاص به.

وأضاف النادي التونسي في بيانه أنه لم يصدر من مسؤوليه أي تصريح بشأن إقامة السوبر الإفريقي بعيداً عن ملعبه، مردفا: «لم تصل إلى إدارة النادي أي مراسلة رسمية في هذا الصدد مع التوضيح بأن الترجي متشبث باحتضان السوبر الإفريقي بملعب رادس».

وكانت تقارير عدة قد أشارت إلى أن الكاف وافق على نقل المباراة إلى ملاعب الدوحة، وأنها ستكون مرشحة بقوة لاحتضان العرس الكروي الإفريقي. ​وتمنح قوانين الاتحاد الإفريقي الحق لصاحب لقب دوري أبطال افريقيا في لعب مباراة السوبر على ملعبه.